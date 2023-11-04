Врачи назвали неожиданные симптомы болезни Альцгеймера

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Brain, симптомы болезни Альцгеймера могут быть связаны с кишечными бактериями. В процессе исследования было обнаружено, что фекалии людей, страдающих от Альцгеймера, содержат бактерии, которые способствуют воспалению.

Фото: Минздрав РФ

После трансплантации этих бактерий в организм животных, у них наблюдалось снижение производства новых нервных клеток и проблемы с памятью.

Ученые подчеркнули, что этот факт может помочь диагностировать болезнь на ранних стадиях и открывает новые перспективы для разработки методов лечения и индивидуальной терапии.

Согласно мнению врачей, исследование микробиома кишечника в настоящее время считается ключевой частью изучения болезни Альцгеймера, поскольку микроорганизмы в кишечнике человека чрезвычайно чувствительны к его образу жизни и воздействию окружающей среды.

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