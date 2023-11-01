Диетолог призвала сократить употребление красного мяса после 50 лет, чтобы избежать ишемии и инфаркта мозга

Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему после 50 лет стоит снизить потребление красного мяса.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Соломатина рассказала, что в преклонных годах стоит сократить употребление красного мяса, которое плохо усваивается организмом и может вызывать болезни сердца и сердечно-сосудистой системы.

Медик отметила, что содержащиеся в красном мясе насыщенные жиры, холестерин, нитриты и натрий могут провоцировать проблемы с сердцем, ишемию и инфаркт мозга.

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"Недостаточное потребление белка для них не менее важно: это компенсирует возрастную потерю мышечной массы и силы", — цитирует слова Соломатиной "Вечерняя Москва".

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