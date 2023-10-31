Диетолог рассказала о полезных свойствах шоколада для людей старше 50 лет

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина объяснила, стоит ли употреблять шоколад людям старше 50 лет.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик назвала шоколад полезным лакомством, способным положительно повлиять на внешность. Она отметила, что шоколад благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Ранее Соломатина рассказала, какие блюда лучше всего подходят для ужина.

"Кусочек шоколадки с 70-процентным содержанием какао считается омолаживающей добавкой. Такой её делает большое количество антиоксидантов в составе. Здесь и полифенол, и ресвератрол", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Специалист подчеркнула, что шоколад замедляет старение, стимулирует иммунную систему, снижает риски развития раковых заболеваний, воспалительных процессов и атеросклероза.

Соломатина объяснила, что магний, содержащийся в шоколаде, способствует укреплению нервной и костной системы.

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