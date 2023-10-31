Диетолог Елена Соломатина объяснила, стоит ли употреблять шоколад людям старше 50 лет.
Медик назвала шоколад полезным лакомством, способным положительно повлиять на внешность. Она отметила, что шоколад благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Ранее Соломатина рассказала, какие блюда лучше всего подходят для ужина.
"Кусочек шоколадки с 70-процентным содержанием какао считается омолаживающей добавкой. Такой её делает большое количество антиоксидантов в составе. Здесь и полифенол, и ресвератрол", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Специалист подчеркнула, что шоколад замедляет старение, стимулирует иммунную систему, снижает риски развития раковых заболеваний, воспалительных процессов и атеросклероза.
Соломатина объяснила, что магний, содержащийся в шоколаде, способствует укреплению нервной и костной системы.
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