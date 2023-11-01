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Сомнолог Кудинов рассказал о вреде ночного использования гаджетов

2:40
Здоровье

В современном мире, насыщенном технологиями, люди проводят большую часть своего времени перед экранами электронных устройств, таких как компьютеры, смартфоны и планшеты. Гаджеты стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, используя их как рабочий инструмент и для развлечения. Многие из нас даже привыкли читать новости и смотреть видеоролики на телефонах перед сном. Это поднимает важный вопрос о том, как воздействие гаджетов влияет на качество нашего ночного сна.

Сомнолог Кудинов рассказал о вреде ночного использования гаджетов
Фото: Openverse by by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

Согласно словам врача-сомнолога и члена правления Межрегиональной Общественной Организации "Ассоциация Сомнологов" Павла Кудинова, свет, излучаемый дисплеями электронных устройств, может нарушать производство мелатонина — гормона сна. Кроме того, информация, которую мы получаем из гаджетов, может вызывать тревожность и навязчивые мысли, что в свою очередь может затруднить засыпание. Эксперт подробно рассказал об этом в интервью, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Мелатонин производится в головном мозге, когда свет перестает падать на сетчатку глаз", — пояснил он.

Следовательно, свет, излучаемый гаджетами и лампами в ночное время, может замедлить или нарушить производство мелатонина, что может привести к тому, что сон не придет вовремя.

"Если у вас проблемы с засыпанием, то важно избегать использования гаджетов за 15-30 минут до сна", - подчеркнул Кудинов. "Это включает в себя прекращение просмотра телевизора, планшета или работы на компьютере, чтобы создать подходящие условия для засыпания."

Кроме того, гаджеты несут в себе не только свет, но и информацию, которая также может повлиять на вашу способность быстро и спокойно заснуть. Например, напряженные новости перед сном могут увеличить уровень тревожности, что негативно скажется на качестве сна. Именно это тревожное состояние может быть причиной бессонницы, добавил сомнолог.

"Информационная гигиена также играет важную роль", — подчеркнул он.

В заключение, нарушение производства мелатонина из-за использования гаджетов в ночное время и, как следствие, отсутствие сонливости, может затруднить процесс засыпания. Однако для здоровых людей это не должно стать серьезной преградой, так как такие трудности сравнимы с проблемами засыпания в условиях яркого освещения. Поэтому, выключив экран смартфона и погрузившись в темноту, вы сможете нормализовать производство мелатонина и спокойно заснуть.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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