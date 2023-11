Your browser does not support the audio element.

В современном мире, насыщенном технологиями, люди проводят большую часть своего времени перед экранами электронных устройств, таких как компьютеры, смартфоны и планшеты. Гаджеты стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, используя их как рабочий инструмент и для развлечения. Многие из нас даже привыкли читать новости и смотреть видеоролики на телефонах перед сном. Это поднимает важный вопрос о том, как воздействие гаджетов влияет на качество нашего ночного сна.

Фото: Openverse by by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.