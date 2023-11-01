Психолог Булгакова рассказала, какой рацион вызывает проблемы с психикой

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сожаление приходит признать, но для многих людей пища стала главным источником удовольствия в жизни. Даже когда мы смотрим интересный фильм, мы часто сопровождаем его ведром попкорна. Даже преданные театралы с нетерпением ждут антракта, чтобы посетить буфет. Но, интересно, наши пищевые привычки могут раскрывать многое о состоянии нашей психики.

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На столе с красивой сервировкой поесть приятно и является неотъемлемой частью любого праздника. Мы связываем еду с любыми важными событиями в нашей жизни. Мы награждаем себя вкусными угощениями за проделанную работу и даже без видимой причины. Однако наше отношение к пище может иногда указывать на нарушения в психическом состоянии.

Как определить, что пора пересмотреть свои пищевые привычки?

Екатерина Булгакова, доцент кафедры психологии труда и психологической консультации Государственного университета просвещения, объясняет:

"Проявление отказа от еды, вызванное сознательной и непроизвольной рвотой, а также использование слабительных препаратов, в крайних случаях может привести к анорексии. Это первая группа патологических поведенческих синдромов. Современные социокультурные стереотипы, идеал красоты, пропагандируемый рекламой и модой, могут побуждать людей к такому поведению. Это характерно как для подростков, так и для взрослых. У людей с такими проблемами восприятие собственного тела часто не соответствует действительности. Например, худенькая девушка искренне считает себя полной. Поэтому корень такого пищевого расстройства скорее всего не в лишнем весе, а в низкой самооценке и зависимости от мнения окружающих", — объясняет доцент кафедры психологии Екатерина Булгакова.

Вторая группа синдромов — неконтролируемое употребление пищи и переедание. Часто это происходит при нервном напряжении. Для одних это временная слабость, а для других — постоянная проблема, сообщает doctorpiter. ru.

"Этот вид поведения также свидетельствует о проблемах в отношениях с самим собой. В чем заключается желание уйти от еды? Что мы пытаемся заглушить избытком пищи? В целом, это свидетельствует о проблемах с тревожностью, страхом, стрессом, ощущением беспомощности и уязвимости, о недовольстве своим телом, особенно в подростковом возрасте. Это связано с искаженной самооценкой и ощущением непонимания и неприятия со стороны окружающих. В итоге, еда либо воспринимается как враг, либо используется как способ на время забыть обо всем остальном и позволить себе насладиться."

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