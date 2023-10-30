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Нутрициолог Строков назвал лучшие десерты при высоком холестерине

1:08
Здоровье

Повышенный холестерин не является причиной для полного отказа от сладостей. Врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил десерты, которые могут быть полезны для вашего сердца и при этом не оказывают существенного влияния на уровень холестерина в вашей крови.

Нутрициолог Строков назвал лучшие десерты при высоком холестерине
Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

Среди таких десертов можно выделить йогуртно-фруктовое парфе, овсяное печенье и темный шоколад с орехами. Комбинация йогурта и свежих фруктов поможет вам контролировать уровень холестерина, а овсяное печенье, изготовленное из цельных зерен и богатое бета-глюканами, вовсе способствует его снижению.

Умеренное потребление темного шоколада с антиоксидантами благоприятно для вашего сердца. Орехи, особенно миндаль, содержат полезные жиры и клетчатку, что также положительно сказывается на вашем здоровье.

Однако доктор настоятельно советует избегать тортов, пирожных, мороженого и жареных десертов, так как они содержат много сахара, рафинированных углеводов и насыщенных жиров, которые способствуют повышению уровня холестерина.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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