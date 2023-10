Нутрициолог Строков назвал лучшие десерты при высоком холестерине

Your browser does not support the audio element.

Повышенный холестерин не является причиной для полного отказа от сладостей. Врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил десерты, которые могут быть полезны для вашего сердца и при этом не оказывают существенного влияния на уровень холестерина в вашей крови.

Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license: