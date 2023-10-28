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Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

1:51
Здоровье

Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера, сообщает Газета.Ru.

Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Полифенолы представляют собой группу химических соединений, которые можно найти в продуктах растительного происхождения и морских водорослях. Эффект их воздействия на здоровье изучается уже более ста лет. В XX веке было установлено, что полифенолы обладают свойствами антиоксидантов, то есть они способны бороться с вредными свободными радикалами в организме, что помогает предотвратить развитие атеросклероза, рака, диабета, а также уменьшить риск инфаркта и инсульта.

Было выявлено более восьми тысяч различных полифенольных соединений, которые растения производят для защиты от засухи и воздействия солнечного излучения.

Современные исследования показывают, что полифенолы играют важную роль в поддержании здоровья кишечной микрофлоры, улучшают чувствительность к инсулину и снижают воспалительные процессы. Эти эффекты не только подтверждаются в лабораторных исследованиях, но и в результате разнообразных клинических испытаний на людях.

Некоторые продукты, обогащенные полифенолами и подвергнутые переработке кишечными бактериями, могут даже проникать через гематоэнцефалический барьер и оказывать благотворное воздействие на мозг, снижая воспаление, связанное с повышенным риском развития деменции и депрессии.

The Conversation отмечает, что все еще остается множество аспектов, требующих дальнейшего изучения в отношении воздействия полифенолов через пищу, включая вопрос о том, почему не все люди реагируют на полифенолы одинаково.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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