Врач-терапевт Савельева рассказала, что воздух в салоне автомобиля может вызвать рак

Врач-терапевт Олеся Савельева высказала свою озабоченность относительно влияния воздуха в салоне автомобиля на здоровье человека. Она подчеркнула, что не только органы дыхания, но и состояние сердечно-сосудистой системы подвержено риску из-за определенных химических веществ в воздухе.

Фото: openverse

Вредными для здоровья человека являются такие вещества, как оксид углерода, диоксид серы и сажа, которые могут спровоцировать развитие раковых заболеваний. По мнению врача, в салоне автомобиля следует устанавливать фильтры для очистки воздуха, чтобы снизить концентрацию этих вредных компонентов. Регулярное проветривание салона также является важной мерой, чтобы избежать головокружения и укачивания.

Доктор также подчеркнула, что важно избегать сквозняков в салоне автомобиля, чтобы не подвергать себя переохлаждению. Она рекомендует настроить кондиционер на комфортную температуру, так как сквозняк может вызвать миозит, что представляет собой воспаление мышц на спине, шее или грудной клетке, вызванное длительным воздействием холодного движущегося воздуха.

Дополнительно врач отметила, что выхлопные газы также могут оказывать серьезное воздействие на здоровье, провоцируя болезни сердца и сосудов.

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