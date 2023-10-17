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Созыкин: зависимость от энергетиков может развиться за три месяца

1:19
Здоровье

Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии, экологии человека и биомедицинских знаний Государственного университета просвещения, специализирующийся на клеточной биологии, предупредил, что ежедневное потребление энергетических напитков может привести к зависимости всего за три-шесть месяцев.

Созыкин: зависимость от энергетиков может развиться за три месяца
Фото: openverse.org

Эксперт подчеркивает, что чрезмерное употребление больших доз энергетических напитков может привести к серьезным последствиям. Во многих странах медицинские работники уже наблюдали смертельные исходы, связанные со злоупотреблением этими напитками. Кроме того, отдельные люди рискуют усугубить существующие проблемы со здоровьем.

Созыкин подчеркнул, что рекомендуемое ежедневное потребление энергетических напитков не должно превышать 0,5 литра, чтобы снизить эти риски. В различных частях мира практикующие врачи задокументировали случаи смерти из-за спровоцированной аритмии, сердечных приступов, инсультов, внезапной потери сознания, приводящей к несчастным случаям со смертельным исходом, а также случаи диареи, рвоты и обострения язвенной болезни, связанные со злоупотреблением энергетическими напитками.

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⚡️Зависимость от энергетиков
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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