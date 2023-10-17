Созыкин: зависимость от энергетиков может развиться за три месяца

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии, экологии человека и биомедицинских знаний Государственного университета просвещения, специализирующийся на клеточной биологии, предупредил, что ежедневное потребление энергетических напитков может привести к зависимости всего за три-шесть месяцев.

Фото: openverse.org

Эксперт подчеркивает, что чрезмерное употребление больших доз энергетических напитков может привести к серьезным последствиям. Во многих странах медицинские работники уже наблюдали смертельные исходы, связанные со злоупотреблением этими напитками. Кроме того, отдельные люди рискуют усугубить существующие проблемы со здоровьем.

Созыкин подчеркнул, что рекомендуемое ежедневное потребление энергетических напитков не должно превышать 0,5 литра, чтобы снизить эти риски. В различных частях мира практикующие врачи задокументировали случаи смерти из-за спровоцированной аритмии, сердечных приступов, инсультов, внезапной потери сознания, приводящей к несчастным случаям со смертельным исходом, а также случаи диареи, рвоты и обострения язвенной болезни, связанные со злоупотреблением энергетическими напитками.

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⚡️Зависимость от энергетиков