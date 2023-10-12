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Новое исследование: пища, которая вызывает зависимость

3:22
Здоровье

Исследователи из Соединенных Штатов, Бразилии и Испании, включая ученых из Института биомедицинских исследований Фралина при VTC, представили результаты исследования и заявили: "Пришло время для международного изменения в подходе к лечению". Они обращают внимание на ультраобработанную пищу.

Новое исследование: пища, которая вызывает зависимость
Фото: openverse

"Признание, что некоторые обработанные продукты могут вызывать привыкание, может способствовать улучшению общественного здоровья", — автор статьи, профессор психологии Мичиганского университета, Эшли Геархардт.

Соавтор статьи, Александра ДиФеликантонио из Института биомедицинских исследований Фралина, указывает на то, что в отличие от сигарет, алкоголя или азартных игр, прекратить употребление пищи невозможно. Основной вопрос заключается в том, какие продукты могут вызывать зависимость и почему.

Их исследование опубликовано в специальном выпуске British Medical Journal и представляет широкий международный опыт в изучении пищевой зависимости, физиологии питания, сигнализации мозга и кишечника, продовольственной политики и патологий пищевого поведения.

Исследователи подчёркивают, что не все продукты могут вызвать зависимость. Они сравнивают яблоко, лосось и шоколадную плитку, где соотношение углеводов к жирам разное, и отмечают, что некоторые ультраобработанные продукты содержат высокие уровни обоих компонентов, что может оказывать различное воздействие на мозг.

"Большинство натуральных или малообработанных продуктов предоставляют энергию в форме углеводов или жиров, но не в обоих случаях," — отмечает ДиФеликантонио.

Исследователи также призывают к более глубокому изучению роли пищевых добавок в промышленной обработке продуктов. В их выводах отмечается что:

1) Поведение людей по отношению к ультраобработанным продуктам с высоким содержанием рафинированных углеводов и добавленных жиров может соответствовать критериям расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. Это включает потерю контроля над потреблением, сильное желание, симптомы абстиненции и продолжающееся употребление, несмотря на негативные последствия для здоровья.

2) Глобальная проблема пищевой зависимости может иметь географические особенности, и ее распространение зависит от множества факторов, включая доступность натуральных продуктов. Продукты, подвергшиеся ультраобработке, могут быть единственным источником калорий в определенных регионах.

3) Рассмотрение некоторых продуктов как вызывающих привыкание может привести к новым методам социальной справедливости, клинической помощи и государственной политики. Примерами являются налоги, маркировка и маркетинг, применяемые в некоторых странах для уменьшения потребления определенных продуктов.

Исследователи признают необходимость дальнейшего изучения того, как сложные свойства ультрапереработанных продуктов сочетаются с увеличением их потенциала привыкания; какие продукты можно считать вызывающими привыкание;  клинические рекомендации по профилактике, лечению и борьбе с зависимостью от ультраобработанных пищевых продуктов.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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