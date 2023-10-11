Диетолог Кабанов: газировка, жирное мясо и алкоголь убивают поджелудочную железу

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Алексей Кабанов перечислил продукты питания, которые негативно влияют на работу поджелудочной железы.

Фото: Openverse

По его словам, нормальному функционированию поджелудочной железы нередко мешают газированные напитки с большим количеством сахара.

"При регулярном злоупотреблении сладкими напитками возникает сахарный диабет второго типа", — сказал эксперт в интервью сайту aif.ru.

Помимо этого, он добавил, что жирное жареное мясо тоже негативно сказывается на состоянии поджелудочной. Подобные блюда с трудом перевариваются в организме, поскольку содержат много насыщенных кислот, уточнил Кабанов.

Специалист подчеркнул: если регулярно употреблять жирное мясо, можно столкнуться со спазмами протоков поджелудочной железы.

Эксперт также обратил внимание на то, что спиртные напитки создают препятствия для нормального функционирования поджелудочной. Он призвал не сочетать алкоголь и мясную пищу во избежание двойного удара по здоровью.

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