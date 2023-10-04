Онколог Бернацкий порекомендовал отказаться от кофе "три в одном"

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Артур Бернацкий заявил о вреде растворимого кофе. По его словам, у людей не появляется бодрость после употребления этого напитка.

Фото: openverse

Из-за кофе "три в одном" многие россияне хотят спать, уточнил врач. Он пояснил, что в таком напитке почти отсутствует кофеин.

Как подчеркнул медик, после приготовления растворимого кофе в нём сохраняются кофейная кислота и теобромин. Онколог добавил, что напиток не способен улучшить состояние человека.

"Это суррогат, так же, как и кофе без кофеина, когда с помощью химических реакций высвобождаются вещества и тем самым искажается сам продукт", — сказано в материале, опубликованном в соцсетях НМИЦ онкологии им. Петрова.

Бернацкий посоветовал отказаться от употребления кофе "три в одном". При этом специалист убеждён: умеренное количество хорошего зернового кофе не навредит человеку.

Ранее онколог Иван Карасёв сообщил, что желтизна кожи может указывать на развитие агрессивного рака поджелудочной железы.

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