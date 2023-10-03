Онколог Карасёв отнёс желтизну кожи к симптомам агрессивного рака поджелудочной железы

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские медики выявили первый признак одного из наиболее агрессивных видов онкологии, хотя его, как правило, замечают уже после того, как поражённый орган начинает давать сбои. Онколог и хирург Иван Карасёв предупредил, что рак поджелудочной железы считается одним из самых агрессивных.

Фото: openverse.org

"Повреждение этого органа сразу же оказывает воздействие на две важные системы в человеческом теле: пищеварительную и гормональную", — пояснил врач.

Он привёл данные из источника Express, который ссылается на медицинских экспертов из Cancer Research UK. Согласно их исследованиям, следует крайне серьёзно относиться к появлению болей в области живота.

При раке поджелудочной железы неприятные ощущения могут распространиться на спину и усилиться при лежании. Эксперты также подчёркивают, что состояние пациента часто ухудшается после приёма пищи.

Один из частых признаков проблем, связанных с поражением поджелудочной железы, — это появление желтушности на коже и склере. Как подчеркнул Карасёв, "желтизна может служить признаком опухоли в головке поджелудочной железы".

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