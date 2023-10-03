Российские медики выявили первый признак одного из наиболее агрессивных видов онкологии, хотя его, как правило, замечают уже после того, как поражённый орган начинает давать сбои. Онколог и хирург Иван Карасёв предупредил, что рак поджелудочной железы считается одним из самых агрессивных.
"Повреждение этого органа сразу же оказывает воздействие на две важные системы в человеческом теле: пищеварительную и гормональную", — пояснил врач.
Он привёл данные из источника Express, который ссылается на медицинских экспертов из Cancer Research UK. Согласно их исследованиям, следует крайне серьёзно относиться к появлению болей в области живота.
При раке поджелудочной железы неприятные ощущения могут распространиться на спину и усилиться при лежании. Эксперты также подчёркивают, что состояние пациента часто ухудшается после приёма пищи.
Один из частых признаков проблем, связанных с поражением поджелудочной железы, — это появление желтушности на коже и склере. Как подчеркнул Карасёв, "желтизна может служить признаком опухоли в головке поджелудочной железы".
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