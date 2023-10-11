Врач-токсиколог Кутушов рассказал, как справиться с метеозависимостью

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов поделился советами по облегчению состояния людей, страдающих от метеозависимости в период магнитных бурь.

Фото: openverse

По словам доктора Кутушова, во время изменений в погоде атмосферное давление может колебаться, что влияет на состояние нашего организма. Некоторые люди более чувствительны к этим изменениям и могут испытывать симптомы, такие как головная боль, усталость, раздражительность, а также боли в суставах и мышцах. Температурные изменения и уровень влажности также оказывают влияние. Повышенная влажность или экстремальные температуры могут вызвать дискомфорт и ухудшить состояние у чувствительных людей, сообщает inkazan.ru.

Кроме того, согласно мнению эксперта, у некоторых людей может быть генетическая предрасположенность к метеозависимости. Исследования показывают, что определенные гены связаны с повышенной чувствительностью к изменениям в погоде.

Врач советует заблаговременно отслеживать предстоящие изменения в погоде, особенно колебания атмосферного давления. Это поможет готовиться и принимать необходимые меры: включать в рацион пищу, которая способствует поддержанию нормального давления, и при необходимости принимать медикаменты, если начинаются мигрени или боли в суставах и мышцах. Также важно следить за уровнем потребления воды и ограничивать соль в рационе.

"Стремитесь снизить уровень стресса в вашей жизни, так как он усиливает симптомы метеозависимости", — добавил доктор.

По словам Кутушова, также важно следить за своим рационом: иногда можно выпить бокал красного вина, увеличивать потребление зелени и овощей, а ограничить употребление копченостей, жареных и жирных продуктов, особенно во времена обострения метеозависимости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Метеочувствительность или метеозависимость