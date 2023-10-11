Врач Тяжельников: неправильное употребление обезболивающих может привести к зависимости

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство видов боли можно усмирить, используя анальгетики, противовоспалительные средства или другие рецептурные лекарства, однако, как предупреждают врачи, прием таких препаратов следует осуществлять только после консультации с медицинским специалистом.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по первичной медико-санитарной помощи, Андрей Тяжельников, подчеркнул, что несоблюдение рекомендаций по приему обезболивающих может привести к возникновению физической и психологической зависимости.

Он уточнил: "Это означает, что человеку может потребоваться все больше и больше препарата, чтобы достичь того же эффекта, и при отмене могут возникать неприятные физические симптомы. Возможно развитие и психологической зависимости, когда человек начинает использовать обезболивающие для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к тому, что он будет испытывать сильное желание употреблять препарат даже при отсутствии физической необходимости".

Для избежания таких последствий, важно подходить к вопросу приема обезболивающих осознанно и ответственно, а в первую очередь проконсультироваться с медицинским специалистом. Врач сможет подобрать подходящие препараты, определить правильную дозировку и продолжительность их применения.

Кроме того, многие обезболивающие препараты не рекомендуется употреблять продолжительное время, так как они могут негативно повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта, печени, кожи и глаз, а также способствовать образованию тромбов и другим нежелательным последствиям.

Если боль становится постоянной или хронической, эксперты рекомендуют обратиться к врачу для назначения подходящего лечения или альтернативных методов борьбы с болевыми ощущениями.

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