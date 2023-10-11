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Врач Тяжельников: неправильное употребление обезболивающих может привести к зависимости

1:56
Здоровье

Большинство видов боли можно усмирить, используя анальгетики, противовоспалительные средства или другие рецептурные лекарства, однако, как предупреждают врачи, прием таких препаратов следует осуществлять только после консультации с медицинским специалистом.

Врач Тяжельников: неправильное употребление обезболивающих может привести к зависимости
Фото: https://search.creativecommons.org/

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по первичной медико-санитарной помощи, Андрей Тяжельников, подчеркнул, что несоблюдение рекомендаций по приему обезболивающих может привести к возникновению физической и психологической зависимости.

Он уточнил: "Это означает, что человеку может потребоваться все больше и больше препарата, чтобы достичь того же эффекта, и при отмене могут возникать неприятные физические симптомы. Возможно развитие и психологической зависимости, когда человек начинает использовать обезболивающие для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к тому, что он будет испытывать сильное желание употреблять препарат даже при отсутствии физической необходимости".

Для избежания таких последствий, важно подходить к вопросу приема обезболивающих осознанно и ответственно, а в первую очередь проконсультироваться с медицинским специалистом. Врач сможет подобрать подходящие препараты, определить правильную дозировку и продолжительность их применения.

Кроме того, многие обезболивающие препараты не рекомендуется употреблять продолжительное время, так как они могут негативно повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта, печени, кожи и глаз, а также способствовать образованию тромбов и другим нежелательным последствиям.

Если боль становится постоянной или хронической, эксперты рекомендуют обратиться к врачу для назначения подходящего лечения или альтернативных методов борьбы с болевыми ощущениями.

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