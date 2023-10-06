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Эндокринолог Джатдоева: поедание сладкого не способствует развитию диабета

1:57
Здоровье

Эндокринолог Зарема Джатдоева утверждает, что можно употреблять конфеты и другие сладости, не беспокоясь о вероятности развития диабета.

Эндокринолог Джатдоева: поедание сладкого не способствует развитию диабета
Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Доктор Джатдоева подчеркивает, что многие ошибочно связывают появление диабета с потреблением сладкой пищи. На самом деле, развитию этого заболевания способствует не столько употребление конфет или пирожных, сколько систематическое переедание, ведущее к избыточному приему калорий и накоплению жира.

"Многие пациенты искренне верят, что именно торты и пирожные виноваты в развитии сахарного диабета второго типа, в то время как ключевую роль в развитии заболевания играет постоянный профицит килокалорий", — заявила медик порталу NEWS. ru.

Специалистка подчеркивает, что диабет второго типа в первую очередь связан с инсулинорезистентностью, что означает, что организм перестает адекватно реагировать на инсулин — гормон, ответственный за распределение глюкозы в кровь после еды, независимо от её сладости. Постоянное переедание и набор избыточной жировой ткани приводят к инсулинорезистентности.

"Инсулинорезистентность приводит к нарушению углеводного обмена и сахарному диабету второго типа", — говорит эксперт.

Поскольку потребление сладкого не является прямой причиной диабета, необязательно отказываться от конфет и шоколада, добавляет Джатдоева. Однако важно не превышать установленное суточное количество потребляемых калорий и обеспечивать сбалансированный рацион с достаточным количеством полезных продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. Если доля сладостей в рационе преобладает, и не хватает полезной витаминизированной пищи, это может негативно сказаться на организме, даже если человек следит за калориями и не страдает избыточным весом.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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