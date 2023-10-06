Эндокринолог Зарема Джатдоева утверждает, что можно употреблять конфеты и другие сладости, не беспокоясь о вероятности развития диабета.
Доктор Джатдоева подчеркивает, что многие ошибочно связывают появление диабета с потреблением сладкой пищи. На самом деле, развитию этого заболевания способствует не столько употребление конфет или пирожных, сколько систематическое переедание, ведущее к избыточному приему калорий и накоплению жира.
"Многие пациенты искренне верят, что именно торты и пирожные виноваты в развитии сахарного диабета второго типа, в то время как ключевую роль в развитии заболевания играет постоянный профицит килокалорий", — заявила медик порталу NEWS. ru.
Специалистка подчеркивает, что диабет второго типа в первую очередь связан с инсулинорезистентностью, что означает, что организм перестает адекватно реагировать на инсулин — гормон, ответственный за распределение глюкозы в кровь после еды, независимо от её сладости. Постоянное переедание и набор избыточной жировой ткани приводят к инсулинорезистентности.
"Инсулинорезистентность приводит к нарушению углеводного обмена и сахарному диабету второго типа", — говорит эксперт.
Поскольку потребление сладкого не является прямой причиной диабета, необязательно отказываться от конфет и шоколада, добавляет Джатдоева. Однако важно не превышать установленное суточное количество потребляемых калорий и обеспечивать сбалансированный рацион с достаточным количеством полезных продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. Если доля сладостей в рационе преобладает, и не хватает полезной витаминизированной пищи, это может негативно сказаться на организме, даже если человек следит за калориями и не страдает избыточным весом.
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