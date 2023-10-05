Врач Губкина: слабость и нарушение осанки указывают на развитие остеопороза

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Елена Губкина перечислила симптомы, которые свидетельствуют о начальной стадии развития остеопороза.

Фото: CreativeCommons

По её словам, пациенты долгое время не подозревают, что у них зарождается это заболевание. Как пояснила специалист, они приходят на приём уже с запущенной стадией остеопороза.

Доктор посоветовала обратиться в больницу при ухудшении силы хвата рук, появлении слабости, судорог и пародонтоза.

Кроме того, врач подчеркнула: на раннем этапе остеопороза фиксируются нарушения осанки, ломкость ногтей и волос, болевые ощущения в спине. Губкина добавила, что пациенты также сталкиваются с ограничениями в движениях.

"При появлении таких симптомов надо обязательно посетить специалиста и пройти необходимые обследования", — отметила эндокринолог в интервью сайту aif.ru.

Ранее врач Екатерина Демьяновская порекомендовала включить в меню молоко, творог, твёрдые сыры и кунжут для укрепления костей.

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