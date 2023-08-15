Остеопороз — заболевание, при котором снижается минеральная плотность костей. Их структура становится пористой, кости теряют прочность и плотность, вследствие чего легко ломаются. О главных причинах развития болезни, а также о методах ее лечения и продуктах, которые помогут сохранить кости крепкими, рассказала читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
Специфических диет, которые могли бы предотвратить или остановить остеопороз, не существует. В качестве общей профилактики развития болезни следует отказаться от курения и употребления спиртных напитков — эти вредные привычки способствуют снижению синтеза половых гормонов и ухудшают всасывание кальция в кишечнике. Кроме того, полезна умеренная физическая активность. Например, можно выходить на длительные пешие прогулки или заниматься скандинавской ходьбой.
Важно и правильно питаться, рекомендуется включать в рацион продукты, богатые кальцием:
"По причинам развития остеопороз бывает двух видов: он может быть первичным и вторичным. Первичный — это самостоятельное заболевание, которое чаще всего возникает из-за возрастного дефицита половых гормонов. Дело в том, что они отвечают не только за работу репродуктивной системы, но и за обмен веществ — в том числе обновление костной ткани. Первичному остеопорозу особенно подвержены женщины в постменопаузе и мужчины старше 50 лет.
Вторичный остеопороз возникает на фоне других заболеваний, влияющих на обмен веществ, всасывание кальция и витамина D, а также из-за злоупотребления алкоголем или приема некоторых лекарств, в частности, кортикостероидов", — объяснила специалист.
Самая серьезная проблема, к которой может привести остеопороз, — низкоэнергетические переломы костей. Человек с выраженным разрежением костной ткани может получить травму даже при безобидном падении — так, в частности, происходит большинство переломов шейки бедра и компрессионных переломов тел позвонков. Иными словами, кости при остеопорозе становятся хрупкими, как фарфор.
Лечение зависит от причины остеопороза и наличия осложнений. Для подбора лекарственной терапии врачу важно понять, насколько сильно снизилась плотность костной ткани — для этого проводят денситометрию. Обычно пациентам назначают препараты, замедляющие разрушение костей, а также прием витамина D и кальция.
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