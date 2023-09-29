Названы самые вредные фрукты, которые мешают похудеть

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Майкл Мосли предупреждает, что не все фрукты подходят для тех, кто стремится похудеть, и рекомендует сосредоточиться на средиземноморской диете, включающей овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобы и рыбу.

Фото: Wikipedia

Однако эксперт указывает, что некоторые сладкие тропические фрукты, такие как манго, ананас и дыня, из-за высокого содержания сахара могут замедлить процесс похудения.

Вместо этого, доктор советует отдавать предпочтение ягодам, яблокам и грушам, поскольку они представляют собой хорошие альтернативы, насыщают организм и помогают контролировать аппетит.

Для людей, желающих насладиться сладким, Майкл Мосли предлагает выбирать небольшой кусочек темного шоколада. По исследованию, опубликованному в 2016 году в журнале Journal of Nutritional Science, темный шоколад содержит фитонутриенты, которые действуют как антиоксиданты, защищая организм от ряда заболеваний, включая рак и болезни сердца.

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