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Названы самые вредные фрукты, которые мешают похудеть

1:07
Здоровье

Врач-диетолог Майкл Мосли предупреждает, что не все фрукты подходят для тех, кто стремится похудеть, и рекомендует сосредоточиться на средиземноморской диете, включающей овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобы и рыбу.

Названы самые вредные фрукты, которые мешают похудеть
Фото: Wikipedia

Однако эксперт указывает, что некоторые сладкие тропические фрукты, такие как манго, ананас и дыня, из-за высокого содержания сахара могут замедлить процесс похудения.

Вместо этого, доктор советует отдавать предпочтение ягодам, яблокам и грушам, поскольку они представляют собой хорошие альтернативы, насыщают организм и помогают контролировать аппетит.

Для людей, желающих насладиться сладким, Майкл Мосли предлагает выбирать небольшой кусочек темного шоколада. По исследованию, опубликованному в 2016 году в журнале Journal of Nutritional Science, темный шоколад содержит фитонутриенты, которые действуют как антиоксиданты, защищая организм от ряда заболеваний, включая рак и болезни сердца.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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