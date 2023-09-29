Доктор Беляева: метеозависимость указывает на ухудшение иммунитета

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Мария Беляева утверждает, что в глубокую осень, в октябре и ноябре, метеозависимые люди могут ощутить воздействие "барической депрессии", что связано с атмосферными колебаниями и ухудшением погоды. Эксперт пояснил, что метеозависимость развивается, когда вегетативная нервная система человека не способна приспособиться к изменениям в климате и погоде. Беляева также подчеркнула, что метеозависимость может служить индикатором снижения иммунитета и других проблем со здоровьем.

Фото: openverse

"Чаще это состояние возникает у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, снижением иммунитета, нарушением обмена веществ", — сказала она в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

Специалист подчеркнула, что укрепление организма в борьбе с метеозависимостью можно достичь путем развития стрессоустойчивости, активного образа жизни, прогулок на свежем воздухе. Она также рекомендует избегать употребления алкоголя и табака.

"Помогает приём травяных чаев - с пустырником, мятой, ромашкой. В некоторых случаях благоприятное влияние могут оказать небольшие дозы темного шоколада и черного кофе", — добавила медик.

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