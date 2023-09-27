Невролог Керекеша назвал хронические запоры главной причиной появления камней в почках и желчном пузыре

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша в разговоре с Pravda.Ru рассказал о причинах появления камней в почках.

Фото: openverse.org

"Моче- и желчнокаменная болезнь — это брат и сестра. Если камни в почках есть, если в желчном пузыре их нет, то через какое-то время они снова появятся. Причина приблизительно одна и та же — это нежелание ходить регулярно по-большому, то есть хронические запоры", — сказал Керекеша.

Невролог объяснил, что желчнокаменная и мочекаменная болезнь связаны с качеством питания и застойными явлениями в области кишечника, а, точнее, с вялотекущим кишечником, нежеланием сходить в туалет по-большому не меньше двух раз в сутки.

"Все нормальные люди должны ходить не меньше двух раз в сутки — утром и вечером. Если это будет, то у вас никогда не будет желчнокаменной и мочекаменной болезни", — подчеркнул Керекеша.

Невролог отметил, что все проблемы с органами пищеварения имеют всего две причины: или человек питается низкокачественной пищей, или у него нарушены основные законы приема пищи. Врач подчеркнул, что стоит человеку решить эти проблемы, у него не будет ни гастрита, ни холецистита, ни панкреатита, ни желчнокаменной и мочекаменной болезни.

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