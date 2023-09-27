Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему.
Медик рассказала, что одной из проблем людей старше 50 лет является сгущение крови. Она посоветовала употреблять продукты, способствующие разжижению крови.
Чеснок, лук и болгарский перец, по словам диетолога, поможет лёгкому прохождению крови по сосудам.
Ранее врач-диетолог Анна Коробкина рассказала о пользе и вреде консервированных огурцов и помидоров.
Соломатина отметила, что в чесноке содержится германий, который необходим для работы клапанов сердца.
"Лук содержит ещё и кверцетин, который укрепляет стенки мелких сосудов, ускоряет кровообращение в центральной нервной системе", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".
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