Диетолог рассказала о полезных для сердечного здоровья продуктах

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что одной из проблем людей старше 50 лет является сгущение крови. Она посоветовала употреблять продукты, способствующие разжижению крови.

Чеснок, лук и болгарский перец, по словам диетолога, поможет лёгкому прохождению крови по сосудам.

Ранее врач-диетолог Анна Коробкина рассказала о пользе и вреде консервированных огурцов и помидоров.

Соломатина отметила, что в чесноке содержится германий, который необходим для работы клапанов сердца.

"Лук содержит ещё и кверцетин, который укрепляет стенки мелких сосудов, ускоряет кровообращение в центральной нервной системе", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".

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