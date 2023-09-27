Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде консервированных овощей

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, нефролог Анна Коробкина в беседе с Pravda.Ru рассказала, как правильно употреблять консервированные овощи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик порекомендовала засаливать овощи без использования уксуса (он может навредить людям с заболеванием кишечника) и учитывать меру по соли.

"Установленная ВОЗ мера — это 4-5 граммов соли в сутки. Внимательнее для людей, у которых артериальная гипертензия, естественно, эти вещи солёные, то есть эти огурцы солёные, не надо садиться и есть сразу всю банку под картошечку, например, а съели по одному огурчику за обедом или за ужином и достаточно", — дала рекомендации специалист.

Коробкина отметила, что микроэлементы в консервированных овощах сохраняются, но витамины теряются.

Диетолог рассказала, что самый полезный способ заготовления овощей и ягод — это заморозка.

Эксперт предупредила, что консервировнаные продукты опасны, так как существует риск заражения ботулизмом.

Поедание солёных овощей чревато, по словам диетолога, отёками.

"То есть отёк — это что? Это тонкий внутриклеточный отёк, и это, соответственно, может повышать давление", — объяснила врач.

Ранее врач-диетолог назвала самый диетический орех.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Соленья и маринады - польза или вред? Варенья, капуста, салаты, кабачки на зиму и лето