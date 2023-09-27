Диетолог, нефролог Анна Коробкина в беседе с Pravda.Ru рассказала, как правильно употреблять консервированные овощи.
Медик порекомендовала засаливать овощи без использования уксуса (он может навредить людям с заболеванием кишечника) и учитывать меру по соли.
"Установленная ВОЗ мера — это 4-5 граммов соли в сутки. Внимательнее для людей, у которых артериальная гипертензия, естественно, эти вещи солёные, то есть эти огурцы солёные, не надо садиться и есть сразу всю банку под картошечку, например, а съели по одному огурчику за обедом или за ужином и достаточно", — дала рекомендации специалист.
Коробкина отметила, что микроэлементы в консервированных овощах сохраняются, но витамины теряются.
Диетолог рассказала, что самый полезный способ заготовления овощей и ягод — это заморозка.
Эксперт предупредила, что консервировнаные продукты опасны, так как существует риск заражения ботулизмом.
Поедание солёных овощей чревато, по словам диетолога, отёками.
"То есть отёк — это что? Это тонкий внутриклеточный отёк, и это, соответственно, может повышать давление", — объяснила врач.
Ранее врач-диетолог назвала самый диетический орех.
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