Инфекционист Поздняков спрогнозировал тяжёлую ситуацию с гриппом в текущем году

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К.м.н., врач-инфекционист, главный врач "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал, что россиянам следует готовиться к первой волне сезонного гриппа в конце октября — начале ноября.

Фото: openverse.org

Сроки прихода гриппа в РФ будут во многом зависеть от погоды, пишет Газета.Ru.

"Холодная погода замедляет распространение вируса гриппа. Но синоптики обещают достаточно высокие для межсезонья температуры и теплую зиму. На этом фоне можно говорить, что ситуация с гриппом будет достаточно тяжелой", — объяснил Поздняков.

Инфекционист посоветовал сделать прививку от гриппа всем, кто контактирует с другими людьми, а это подавляющее большинство россиян. Исключение составляют только те, кто имел аллергическую реакцию на предшествующую вакцинацию от гриппа, а также граждане, которые уже болеют на данный момент.

Поздняков напомнил, что делать прививку нужно за две недели до предполагаемого всплеска заболеваемости. В текущей году желательный срок вакцинации — начало октября, уточнил врач.

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