Медик Поздняков объяснил важность грипповой вакцинации и противопоказания к ней

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый год в Томске многие граждане решают сделать грипповую вакцинацию, но также существует значительное число людей, которые отказываются от этой процедуры. Редакция Аргументы и факты – Томск обратилась к врачу-инфекционисту и главному врачу клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрею Позднякову, чтобы разобраться в вопросе грипповой вакцинации.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Доктор подчеркнул, что грипповая вакцинация всегда имеет смысл и приносит пользу. Даже в случае заболевания после вакцинации, болезнь переносится гораздо легче и без серьезных осложнений.

Среди абсолютных противопоказаний к грипповой вакцинации Поздняков назвал инфекционные заболевания, которые произошли менее месяца назад после выздоровления, а также тяжелые аллергические реакции на предыдущую вакцинацию или на куриный белок. Относительными противопоказаниями являются онкологические заболевания, аутоиммунные расстройства и другие серьезные патологии в стадии декомпенсации.

Доктор также отметил, что грипповую вакцинацию можно проводить даже для тех, кто никогда ранее не был привит от гриппа.

Медики настоятельно рекомендуют проводить грипповую вакцинацию каждую осень, чтобы защитить себя и окружающих от этой опасной инфекции.

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Медики напоминают о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19