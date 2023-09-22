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Врач-онколог Воробьев назвал 5 ранних симптомов рака желудка

Здоровье

Врач предупредил, что некоторые симптомы могут быть ошибочно приняты за менее серьезные проблемы со здоровьем, такие как камни в желчном пузыре или кислотный рефлюкс.

Врач-онколог Воробьев назвал 5 ранних симптомов рака желудка
Фото: Openverse

При этом симптомы каждого из этих заболеваний будут зависеть от местоположения рака и его степени тяжести. Иногда признаки могут быть незначительными и не сразу вызывать беспокойство, что может привести к тому, что рак останется незамеченным на протяжении продолжительного времени.

Среди этих симптомов могут быть:

  • Ощущение сытости или вздутия живота после еды
  • Пищеварительные расстройства, включая кислотный рефлюкс
  • Боль в животе
  • Затруднение глотания, что является необычным симптомом и требует обследования

Однако с течением времени рак может также проявлять следующие симптомы:

  • Потеря аппетита
  • Тошноту и рвоту, иногда с примесью старой сгустившейся крови
  • Потерю веса
  • Черный стул, который указывает на наличие старой измененной крови в результате кровотечения в кишечнике

Врач-онколог Андрей Воробьев настоятельно рекомендует обратиться к врачу, если у вас возникли какие-либо из вышеупомянутых симптомов, сообщает МедикФорум.

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Симптомы рака желудка. Признаки злокачественной опухоли желудка
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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