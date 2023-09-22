Врач предупредил, что некоторые симптомы могут быть ошибочно приняты за менее серьезные проблемы со здоровьем, такие как камни в желчном пузыре или кислотный рефлюкс.
При этом симптомы каждого из этих заболеваний будут зависеть от местоположения рака и его степени тяжести. Иногда признаки могут быть незначительными и не сразу вызывать беспокойство, что может привести к тому, что рак останется незамеченным на протяжении продолжительного времени.
Среди этих симптомов могут быть:
Однако с течением времени рак может также проявлять следующие симптомы:
Врач-онколог Андрей Воробьев настоятельно рекомендует обратиться к врачу, если у вас возникли какие-либо из вышеупомянутых симптомов, сообщает МедикФорум.
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