Врач-онколог Воробьев назвал 5 ранних симптомов рака желудка

Врач предупредил, что некоторые симптомы могут быть ошибочно приняты за менее серьезные проблемы со здоровьем, такие как камни в желчном пузыре или кислотный рефлюкс.

Фото: Openverse

При этом симптомы каждого из этих заболеваний будут зависеть от местоположения рака и его степени тяжести. Иногда признаки могут быть незначительными и не сразу вызывать беспокойство, что может привести к тому, что рак останется незамеченным на протяжении продолжительного времени.

Среди этих симптомов могут быть:

Ощущение сытости или вздутия живота после еды

после еды Пищеварительные расстройства, включая кислотный рефлюкс

Боль в животе

Затруднение глотания, что является необычным симптомом и требует обследования

Однако с течением времени рак может также проявлять следующие симптомы:

Потеря аппетита

Тошноту и рвоту, иногда с примесью старой сгустившейся крови

Потерю веса

Черный стул, который указывает на наличие старой измененной крови в результате кровотечения в кишечнике

Врач-онколог Андрей Воробьев настоятельно рекомендует обратиться к врачу, если у вас возникли какие-либо из вышеупомянутых симптомов, сообщает МедикФорум.

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