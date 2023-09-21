Кардиолог Деревянкина рассказала об опасном для жизни артериальном давлении

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Показатели артериального давления, превышающие 180/100 мм, считаются опасными для жизни. При таких цифрах необходимо срочно обратиться за медпомощью, заявила врач-кардиолог Диана Деревянкина.

Фото: openverse

По её словам, если человек вовремя не начнёт лечение, он может столкнуться с инфарктом или инсультом. Эти состояния способны привести к летальному исходу.

Как пояснила врач в интервью "Лайфу", сосудистые катастрофы происходят даже тогда, когда болезнь протекает без каких-либо симптомов. Она также назвала несколько признаков, которые нередко свидетельствуют о гипертонии:

Головная боль;

Головокружение;

Шум в ушах;

Тошнота;

Боль в области грудной клетки.

Ранее нутрициолог Игорь Строков порекомендовал чаще употреблять в пищу свёклу для нормализации артериального давления.

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