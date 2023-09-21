Показатели артериального давления, превышающие 180/100 мм, считаются опасными для жизни. При таких цифрах необходимо срочно обратиться за медпомощью, заявила врач-кардиолог Диана Деревянкина.
По её словам, если человек вовремя не начнёт лечение, он может столкнуться с инфарктом или инсультом. Эти состояния способны привести к летальному исходу.
Как пояснила врач в интервью "Лайфу", сосудистые катастрофы происходят даже тогда, когда болезнь протекает без каких-либо симптомов. Она также назвала несколько признаков, которые нередко свидетельствуют о гипертонии:
Ранее нутрициолог Игорь Строков порекомендовал чаще употреблять в пищу свёклу для нормализации артериального давления.
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