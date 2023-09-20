Нутрициолог Строков рекомендует овощ, который снижает давление и повышает либидо

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Игорь Строков советует обратиться к местному продуктовому магазину, а не к аптеке, если вы стремитесь увеличить свое сексуальное влечение. Он подчеркивает, что Виагра не является единственным вариантом для улучшения настроения. Врач объясняет, что даже скромное овощное решение может оказаться эффективным. Нутрициолог утверждает, что свекла может оказывать схожее воздействие на организм, как известное "любовное лекарство".

Фото: openverse.org

Богатая нитратами свекла способна расширять кровеносные сосуды и увеличивать кровоток. Интересно, что даже древние римляне использовали свеклу как афродизиак, а механизм ее действия схож с действием виагры, сообщает MEDIKFORUM. RU. Употребление свеклы к выделению оксида азота и расширению сосудов. Врач-нутрициолог подчеркивает, что свекла богата нитратами, что делает ее ценным продуктом не только для улучшения эрекции, но и для контроля артериального давления.

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