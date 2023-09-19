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JOEM: Ученые открыли белок, который поможет в лечении аутоиммунных заболеваний

3:23
Здоровье

Автоиммунные заболевания представляют собой сложные заболевания, причины которых разнообразны и еще не полностью объяснены. Исследовательская группа из Медицинского университета Вены обнаружила иммунорегулирующий белок, который может быть связан с развитием автоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.

JOEM: Ученые открыли белок, который поможет в лечении аутоиммунных заболеваний
Фото: openverse

Выявленный компонент иммунной системы называется "Rinl" и может предоставить новую цель для разработки иммуномодулирующей терапии. Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале "Journal of Experimental Medicine".

В ходе своего исследования группа под руководством Николь Бушерон и Рут Гербст обнаружила особенно высокие уровни Rinl в специальных иммунных клетках, Т-клетках. Rinl, подобно своим "собратьям" Rin 1-3, является членом семьи белков взаимодействия с Ras (Rin) и представляет собой относительно молодой объект исследования. В то время как в недавние годы недостаток или избыток белков Rin 1-3 уже был связан с такими заболеваниями, как рак, болезнь Альцгеймера или сколиоз позвоночника в международных исследованиях, Rinl до сих пор оставался мало изученным.

Механизм в иммунной системе разгадан Функция этого белка в иммунной системе была выяснена научной командой в рамках данного исследования.

"Путем анализа мышиных моделей и культур человеческих Т-клеток мы обнаружили, что Rinl контролирует развитие фолликулярных Т-помощников, или Тfh", — говорят Николь и Рут.

Tfh — это подгруппа Т-клеток, которая способствует созреванию других важных компонентов иммунной системы, а именно В-клеток. Зрелые В-клетки, в свою очередь, производят высокоэффективные антитела и, таким образом, играют важную роль в иммунной реакции организма: при вакцинации требуется большое количество таких антител, но в случае автоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит (РА), они оборачиваются против собственных тканей организма и наносят им вред.

"Наше исследование раскрывает ранее неизвестный механизм того, как Rinl контролирует развитие Тfh-клеток в различных иммунологических реакциях, таких как вирусная инфекция или вакцинация", заключила первый автор исследования Лиза Занднер.

По данным исследователей, анализирующих данные пациентов из общедоступных баз данных, в Т-клетках при ревматоидном артрите (РА) наблюдается низкая концентрация белка Rinl. На основе этих результатов белок может представлять новую цель для разработки иммуномодулирующей терапии для РА:

"Фармакотерапии, контролирующие Rinl и Rinl-зависимые сигнальные пути, могут помочь облегчить симптомы РА", — сказала Николь.

С другой стороны, вмешательства, которые ингибируют Rinl, могут быть использованы в случае иммунодефицита, чтобы помочь организму справиться с болезнью. Дальнейшие исследования должны подтвердить результаты и показать, может ли белок Rinl также предоставить новые варианты терапии для других заболеваний, связанных с нарушением иммунного ответа, особенно в регуляции Тfh-клеток.

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Лучший метод борьбы с аутоиммунными заболеваниями👍
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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