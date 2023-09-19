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USP: Использование клеточной терапии может снизить риск смерти от COVID-19 на 60%

3:28
Здоровье

Использование клеточной терапии для лечения пациентов с COVID-19 может снизить риск смерти от этого заболевания на 60%, согласно систематическому обзору и мета-анализу, проведенному исследователями Университета Сан-Паулу (USP) в Бразилии, при участии коллег из Германии и Соединенных Штатов.

USP: Использование клеточной терапии может снизить риск смерти от COVID-19 на 60%
Фото: openverse.org

Обзор охватывает 195 клинических исследований передовых клеточных терапий, направленных на борьбу с COVID-19, которые были проведены в 30 странах с января 2020 года по декабрь 2021 года, а также 26 исследований, результаты которых были опубликованы к июлю 2022 года.

В последние годы клеточная терапия все чаще используется для лечения различных заболеваний, в особенности, рака. Она заключается во введении здоровых клеток в организм пациента для восстановления или изменения определенных групп клеток, проведения терапии через организм или модуляции функции больных клеток.

Техника использует стволовые клетки и их производные от пациента (автологичные) или от донора (аллогенные). Клетки выращиваются или модифицируются в лаборатории перед введением. Согласно статье, типы клеток, наиболее часто используемые в клинических исследованиях в период лечения COVID-19, включают многопоточные мезенхимальные стволовые (коннективные) клетки, использованные в 72% рассмотренных исследований; естественные киллер-клетки из лимфобластов, использованные в 9%; и мононуклеарные клетки из крови, использованные в 6%.

"Клеточная терапия значительно продвинулась в последние годы и была использована для лечения рака, аутоиммунных, сердечных и инфекционных заболеваний. Во время пандемии она использовалась для лечения COVID-19 в ряде клинических исследований. Наше исследование является первым обзором всей информации о таких опытах, разбросанных по всему миру, и позволяет через мета-анализ выяснить, как функционирует клеточная терапия при лечении COVID-19 и связанных осложнений", — сказал профессор Медицинской школы USP и координатор исследования Отавио Кабрал-Маркес.

Терапия стволовыми клетками и модели, включающие органоиды, полученные из стволовых клеток, привлекли много внимания как новые методы лечения и изучения COVID-19 во время пандемии, отметил он, учитывая значительную иммунорегуляторную активность и функции восстановления тканей стволовых клеток, особенно мезенхимальных. В случае легких, например, клинические исследования показали, что передовая клеточная терапия может ограничить тяжесть воспалительного ответа у пациентов с COVID-19, уменьшить повреждение легких, улучшить их функцию и помочь бороться с фиброзом.

Однако, как отметил Кабрал-Маркес, следует подчеркнуть, что настоящая защита обеспечивается вакцинацией.

"Несмотря на то что все эти исследования показали, что передовая клеточная терапия может вскоре стать важным дополнительным методом лечения для этих пациентов, профилактика болезни вакцинацией остается наилучшей защитой", — сказал он.

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КАК СНИЗИТЬ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ COVID-19
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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