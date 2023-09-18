Диетолог не советует есть наггетсы и пельмени каждый день: повышает холестерин и сахар

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Pravda.Ru рассказала о своём отношении к полуфабрикатам — наггетсам, пельменям, вареникам, замороженным котлетам и овощам.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Такие продукты не стоит употреблять каждый день, считает диетолог.

"Я бы, конечно, однозначно не рекомендовала есть такую еду каждый день, потому что все-таки производственная еда всегда будет в самом составе содержать те или иные консерванты для того, чтобы просто сохранять свою свежесть на прилавках магазина. Домашняя еда всегда более натуральная и, конечно, не содержит большинства химических добавок", — объяснила Дюваль.

В замороженных котлетах и пельменях содержится много углеводов, сахара и консервантов.

"Всё это в совокупности при ежедневном употреблении, несомненно, будет наносить вред органам, прежде всего, пищеварения и сердечно-сосудистой системы. То есть повышать уровень холестерина, уровень сахара в крови, нагружать работу поджелудочной железы и работу печени", — добавила диетолог.

Поэтому врач посоветовала отдавать предпочтение домашней приготовленной еде, а уже готовую использовать только в каких-то исключительных случаях.

Однако в писке полуфабрикатов есть и полезный для всех продукт — замороженные овощи, отметила врач. Единственное, на что нужно обращать внимание — на их правильный выбор. Выбирать в магазине овощи нужно только рассыпчатые, со свежим сроком годности, в хорошей негерметичной упаковке.

Также эксперт посоветовала готовить замороженные овощи минимальное количество времени, около 5-6 минут, подвергая их щадящей термической обработке, например, готовя их на пару или запекая при невысоких температурах, чтобы сохранить в замороженных овощах максимальное количество пользы и витаминов.

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