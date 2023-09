Your browser does not support the audio element.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Pravda.Ru рассказала о своём отношении к полуфабрикатам — наггетсам, пельменям, вареникам, замороженным котлетам и овощам.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.