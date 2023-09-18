Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Pravda.Ru рассказала о своём отношении к полуфабрикатам — наггетсам, пельменям, вареникам, замороженным котлетам и овощам.
Такие продукты не стоит употреблять каждый день, считает диетолог.
"Я бы, конечно, однозначно не рекомендовала есть такую еду каждый день, потому что все-таки производственная еда всегда будет в самом составе содержать те или иные консерванты для того, чтобы просто сохранять свою свежесть на прилавках магазина. Домашняя еда всегда более натуральная и, конечно, не содержит большинства химических добавок", — объяснила Дюваль.
В замороженных котлетах и пельменях содержится много углеводов, сахара и консервантов.
"Всё это в совокупности при ежедневном употреблении, несомненно, будет наносить вред органам, прежде всего, пищеварения и сердечно-сосудистой системы. То есть повышать уровень холестерина, уровень сахара в крови, нагружать работу поджелудочной железы и работу печени", — добавила диетолог.
Поэтому врач посоветовала отдавать предпочтение домашней приготовленной еде, а уже готовую использовать только в каких-то исключительных случаях.
Однако в писке полуфабрикатов есть и полезный для всех продукт — замороженные овощи, отметила врач. Единственное, на что нужно обращать внимание — на их правильный выбор. Выбирать в магазине овощи нужно только рассыпчатые, со свежим сроком годности, в хорошей негерметичной упаковке.
Также эксперт посоветовала готовить замороженные овощи минимальное количество времени, около 5-6 минут, подвергая их щадящей термической обработке, например, готовя их на пару или запекая при невысоких температурах, чтобы сохранить в замороженных овощах максимальное количество пользы и витаминов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.