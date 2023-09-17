Врач-гепатолог Южнова, рассказала о 5 внешних признаках, которые указывают на заболевания печени

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знание симптомов жировой болезни печени играет критическую роль, поскольку раннее выявление может предотвратить прогрессирование заболевания до стадии рубцования печени и её недостаточности. Болезни печени не всегда проявляются на ранних этапах, что означает, что многие пациенты могут о них не подозревать.

Фото: Официальный сайт Министерства Здравоохранения России

Важно отметить, что исследования предупреждают, что более чем каждый третий взрослый человек живет с заболеванием печени, что может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака или диабета 2-го типа, сообщает MEDIKFORUM. RU. Это заболевание, известное как жировая болезнь печени, или НАЖБП, может быть вызвано ожирением, повышенным уровнем сахара в крови и уровнем жира в крови, что часто связано с неправильным образом жизни.

Врач-гепатолог поделилась пятью предупреждающими сигналами жировой болезни печени, которые можно заметить на коже.

"Хотя неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) обычно не проявляется на ранних стадиях, симптомы могут возникнуть, когда печень начинает деградировать", — объяснила врач-гепатолог Алла Южнова.

Южнова рекомендовала обращать внимание на следующие беспокойные признаки:

Желтая кожа и желтые глаза.

Красная кожа.

Мелкие сосудистые сетки.

Розацеа (заболевание кожи, характеризующееся эритемой (покраснением), наличием папулопустулезных элементов (узелков)).

Восковидный вид.

Эти симптомы возникают, когда функция печени начинает ухудшаться, указывая на попытки организма избавиться от отходов.

"Желтуха, при которой кожа и глаза становятся желтыми, происходит из-за увеличения уровня билирубина в организме", — пояснила она.

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Первые признаки заболевания печени