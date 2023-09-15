Врач Харит: тяжёлая форма ротавируса бывает 1-2 раза в жизни

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ротавирусная инфекция диагностируется у человека много раз в течение жизни, однако в тяжёлой форме она протекает всего 1-2 раза. Так считает руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Сусанна Харит.

Фото: openverse.org

Тяжелее всего ротавирусную инфекцию переносят малыши, у которых на фоне обезвоживания могут наблюдаться судороги, проблемы с сердцем и почками, пишет Газета.Ru.

Поэтому самым маленьким предлагается поставить прививку от ротавируса, которую делают трижды с 6-недельного возраста и до 8 месяцев. Врач заверила, что после вакцинации болезнь протекает в лёгкой форме.

Педиатр посоветовала соблюдать санитарные меры в период пандемии, потому что у тех, кто ещё не сталкивался с ротавирусом, самые высокие шансы заболеть.

"Если человек болеет легкой формой ротавирусной инфекцией, или недавно выздоровел, он все равно выделяет вирус с каловыми массами, если не мыть руки после туалета трогать ими все окружающее, неизбежно вирус там остается (ручки двери, телефон, продукты питания). Другой человек заражается через свои немытые руки или загрязненные фрукты, овощи", — объяснила Сусанна Харит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...