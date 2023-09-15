В организме большинства европейцев нашли опасные концентрации бисфенола А

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот химикат присутствует в составе многих товаров, которые мы используем в повседневной жизни. Недавние исследования показали, что даже в небольших количествах оно может нанести вред иммунной и эндокринной системе человека, как сообщает argumenti.ru.

Фото: by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Результаты биомониторинга, проведенного на 2 756 человеках, выявили, что от 71% до 100% испытуемых из 11 европейских стран подвержены воздействию синтетического химического соединения, известного как бисфенол А (BPA), на уровнях, которые считаются небезопасными.

Среди участников исследования, уровни BPA в организме превысили рекомендации Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) в среднем у 92% людей.

Специалисты пришли к выводу, что основным источником попадания этого химического вещества в организм людей являются консервированные продукты. Даже в малых дозах BPA может оказывать негативное воздействие на иммунную и репродуктивную системы, нарушать гормональный баланс и вызывать кожные аллергические реакции.

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Бисфенол А, BPA в пластиковой посуде и не только! И как бороться с этим?