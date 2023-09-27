IH: в Великобритании создали алкоголь, не вызывающий похмелья

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В одной из лондонских лабораторий разработан синтетический алкоголь, который способен провоцировать лёгкое опьянение всего лишь несколькими каплями. При этом утверждается, что он не вызывает похмелья. Эту информацию предоставил Inside Hook. Автором разработки является Дэвид Натт, бывший советник по наркотикам Великобритании.

В ходе своих исследований специалист проводил эксперименты на крысах, вводя им вещества, вызывающие опьянение, а затем "антидот" для быстрого трезвения. По его словам, действие средства основано на влиянии на рецепторы, ответственные за приятные ощущения. Натт утверждает, что его синтетический "алкоголь" не наносит вреда сердцу, печени, сосудам и мозгу.

Созданный им напиток Alcarelle не обладает вкусом, для опьянения достаточно добавить несколько капель в сок или другую жидкость.

В планах Натта начать массовое производство своего напитка к 2026 году после получения всех необходимых разрешений.

Учёный планирует ориентировать свой продукт на молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет.

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