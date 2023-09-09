"Не хуже антидепрессантов": Врач назвала малоизвестные свойства бананов

Врач-диетолог Марьяна Джутова поделилась информацией о полезных свойствах бананов. В этом доступном фрукте, помимо пищевых волокон, витаминов и микроэлементов, содержится аминокислота триптофан, которая играет важную роль в регулировании уровня серотонина, также известного как "гормон счастья".
Отсутствие этого элемента может привести к проблемам со сном, изменениям настроения, и, в крайних случаях, к развитию депрессии. Однако добавление бананов в рацион позволяет избежать таких проблем.
Джутова также подчеркивает наличие в бананах витамина В6, который способствует здоровью нервной системы. Кроме того, бананы долго обеспечивают организм энергией, утоляют чувство голода и являются отличной альтернативой десерту.
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