Диетолог Парсад рассказал о продуктах, которые провоцируют метеоризм

3:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый знает о том, что фасоль и горох могут создавать "симфонию звуков, которой позавидовал бы Бетховен", но есть и другие продукты, которые стали настоящими "подпольными агентами" метеоризма. Так, врач-диетолог и эксперт по пищеварению Сас Парсад раскрыл секреты газового заговора и назвал неожиданных главных обвиняемых.

Фото: openverse.org

"Уровень газов у разных людей разный. Наша уникальная пищеварительная система, личные колонии кишечных бактерий, уровень ферментов и чувствительность — все это играет роль в определении того, как мы реагируем на различные продукты", — объяснил врач.

Перечислим неочевидные продукты, которые врач причислил к списку сильно газообразующих:

Фрукты

Например, яблоки, груши и арбузы содержат высокий уровень фруктозы, который вызывает метеоризм у некоторых людей. Но их можно употреблять без последствий, если уменьшить порции и выбирать спелые фрукты или соблюдать в употреблении баланс между фруктозой и глюкозой.

"Употребление фруктов со сбалансированным соотношением глюкозы и фруктозы может улучшить усвоение фруктозы. Например, в бананах относительно высокое содержание глюкозы по сравнению с фруктозой. Абрикосы, персики, сливы и ананасы — тоже хорошие варианты", — рассказал эксперт.

Жирные продукты

Продукты, обжаренные с большим количеством масла, например, рыба и картошка, а также жирное печенье, шоколад и жирные куски мяса тоже приводят к избыточному газообразованию.

"Медленное переваривание может привести к задержке опорожнения желудка, что дает больше времени пище для брожения и образования газов. Когда непереваренные жиры попадают в толстый кишечник, кишечные бактерии могут их ферментировать, выделяя газы, такие как водород и метан. В процессе ферментации образуются газы, которые могут вызвать вздутие живота и метеоризм", — уточнил причину Сас Парсад.

Другая причина — для переваривания жиров требуется выделение ферментов поджелудочной железы, таких как липаза.

Молоко и молочные продукты

Лактоза, содержащаяся в коровьем молоке и молочных продуктах, может вызывать метеоризм у людей с непереносимостью лактозы — молочного сахара.

"Для полного усвоения лактозы требуется фермент лактаза", — сообщил Сас Парсад и указал, что в аптеках доступы специальные добавки пищеварительных ферментов, которые помогут переваривать "молочку".

Если такой вариант не подходит, лучше перейти на молоко на растительной основе.

Искусственные подсластители

Некоторые подсластители, например, популярные сорбит и маннит, добавляемые в йогурты без сахара, плохо усваиваются и вызывают повышенное газообразование и вздутие живота. Их можно избегать, проверяя этикетки продуктов или если готовить еду самостоятельно, а не покупать в магазине.

Говядина

Становится причиной метеоризма у некоторых людей из-за наличия серосодержащих аминокислот в её составе. Процесс переваривания белков, включая белки из говядины, приводит к выделению соединений серы, особенно сероводорода. Эти соединения могут быть причиной метеоризма, что проявляется увеличенным образованием газов в желудочно-кишечном тракте, что в свою очередь приводит к вздутию живота и дискомфорту.

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Метеоризм: что вызывает ГАЗООБРАЗОВАНИЕ и как от него ИЗБАВИТЬСЯ