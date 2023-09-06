Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блинкен увидел "заметный прогресс" в контрнаступлении Киева
Политолог рассказал об угрозе революции в России
Телеведущая Ксения Бородина без макияжа посетила салон красоты
Муж Нюши мог лишиться руки на яхте в Турции
Польские музейщики устроили попойку на могиле жертв гитлеровцев
Певца Филиппа Киркорова умилила реакция детей Сергея Лазарева на его подарок
Express: в НАТО серьёзно забеспокоились из-за российских ударов вблизи территории Альянса
Актриса Наталья Рудова поделилась фотоснимком с отдыха на яхте
В Казани охранник бара ударил посетителя кулаком и убил его

Врач рассказал, как правильно сбивать высокую температуру

1:44
Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru объяснил, как и чем сбивать повышенную температуру.

Врач рассказал, как правильно сбивать высокую температуру
Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Медик отметил, что температура до 37,5 является физиологической температурой, поэтому её можно не трогать.

"До 37,5 температура выполняет физиологически защитную реакцию, благодаря этой температуре выполняется роль иммунной активности, иммунной стимуляции", — врач.

Он призвал соблюдать аккуратность в случае повышения температуры.

"При повышении температуры тела, естественно, мы её снижаем. Потому что 38 — это уже тяжёлая температура, её необходимо корректировать. У детей температура тела 38 и выше может приводить к фебрильным судорогам. Поэтому здесь опасность тоже есть", — рассказал Кондрахин.

Врач порекомендовал сбивать температуру обычным парацетамолом, так как этот лекарственное средство самое безопасное.

"Ни в коем случае не назначаем аспирин детям до 3 лет и старше. То есть до 18 лет аспирин детям вообще запрещён. Поэтому используем ибупрофен, парацетамол. Этим мы можем пользоваться один-два дня. А дальше вы должны обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и её ликвидировать", — дал рекомендации медик.

Он отметил, что снижая температуру, мы оттягиваем процесс лечения и можем прийти к последствиям, которые называются "осложнения".

Ранее Андрей Кондрахин рассказал, какую функцию выполняют кроверазжижающие препараты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему не стоит сбивать температуру
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Талантливый российский актёр и режиссёр скончался на 60-м году жизни

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.

Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
Стало известно о новой работе генерала Суровикина
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Эксперты рассказали, чего ждать от наступления ВСУ под Угледаром
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Последние материалы
Николай Долуда: "Время стагнации прошло. Российскому казачеству дан новый импульс"
Певица Ян Гэ рассказала о помолвке
Психолог Анна Болгова перечислила правила адаптации первоклассников к школе: важны питание и режим дня
Певица Ольга Серябкина предстала в роли автоинспектора
Экономист Стукалов предупредил об осеннем скачке цен на квартиры
Актер Денис Никифоров высказался о возможном актерском будущем детей-двойняшек
Политолог Колчин: Словакию могут возглавить пророссийские силы
В Петербурге искусственный интеллект помогает планировать подачу питьевой воды
RT опубликовало кадры спасения участника СВО от толпы преследователей в Батайске
Грядущие военные учения Армении и США насторожили Кремль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников