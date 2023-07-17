Кардиолог рассказал, какую функцию выполняют кроверазжижающие препараты

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru объяснил, как работают кроверазжижающие препараты.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Медик рассказал, что антикоагулянты — это вещества, которые разжижают кровь.

"Для того чтобы кровь не превращалась в тромбы, придумали антикоагулянты. Эти антикоагулянты принимает человек, и у него кровь становится более текучая. Таким образом мы можем делать профилактику тромбов. Если не принимать эти препараты, то это может приводить к инсульту или инфаркту", — пояснил кардиолог.

Кардиолог отметил, что данные препараты обычно назначают при заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой, при травмах, во время коронавируса, либо когда имеются признаки тромбоза, артериального или венозного.

Ранее сосудистый хирург Артём Бахметьев рассказал, что употребление красного вина ведёт к образованию тромбов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Разжижение крови, профилактика атеросклероза и тромбофлебита. Простые советы.