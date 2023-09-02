Психотерапевт Фомин: Как побороть осеннюю депрессию

Осень у многих ассоциируется с меланхолией, энергия уходит вместе с убывающими солнечными днями. Психотерапевт Евгений Фомин представил четыре метода профилактики сезонной депрессии.
"Если вы осознали, что столкнулись с этой проблемой, важно создать адаптивную систему, которая поможет вам пережить этот период с минимальными потерями", — поясняет специалист.
Если у вас есть возможность и средства, отличным вариантом будет поездка в теплые страны. В противном случае физическая активность может прийти на помощь. Занятия спортом расслабляют ум, помогают сохранить ясность ума, а также приятный бонус — улучшение фигуры. Главное, чтобы занятия приносили удовольствие, а не воспринимались как обязательное бремя.
"Избегайте общения с токсичными людьми, они могут усилить ваши эмоциональные трудности. Проводите время с теми, кто вам близок и чье мнение имеет для вас значение", — добавил Евгений Фомин.
Наилучшим образом поддерживайте связь с родными и близкими, которые могут подбодрить вас или пригласить вас в любимые места, чтобы развлечься.
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