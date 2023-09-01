Ученые назвали главные признаки приближения сердечного приступа

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно свежим исследованиям, половина пациентов, страдающих кардиологическими проблемами, испытывают физические симптомы за день до наступления сердечного приступа. Эти результаты могут способствовать разработке новой стратегии профилактики внезапной смерти. Использование предупреждающих симптомов позволит быстрее выявить проблему и предотвратить летальные последствия.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

В рамках исследования ученые проанализировали данные из двух больших исследований, связанных с развитием сердечных приступов. В этих исследованиях участвовали пациенты в возрасте от 18 до 85 лет. Ученые выделили отдельную группу людей, у которых были тревожные симптомы, но сердечная недостаточность не произошла.

Признаки приближающегося сердечного приступа могут различаться в зависимости от пола. У женщин чаще возникает одышка, в то время как у мужчин наблюдаются боль и жжение в груди. Также было замечено наличие судорог и значительного потоотделения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.