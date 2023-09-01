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Ученые назвали главные признаки приближения сердечного приступа

1:05
Здоровье

Согласно свежим исследованиям, половина пациентов, страдающих кардиологическими проблемами, испытывают физические симптомы за день до наступления сердечного приступа. Эти результаты могут способствовать разработке новой стратегии профилактики внезапной смерти. Использование предупреждающих симптомов позволит быстрее выявить проблему и предотвратить летальные последствия.

Ученые назвали главные признаки приближения сердечного приступа
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

В рамках исследования ученые проанализировали данные из двух больших исследований, связанных с развитием сердечных приступов. В этих исследованиях участвовали пациенты в возрасте от 18 до 85 лет. Ученые выделили отдельную группу людей, у которых были тревожные симптомы, но сердечная недостаточность не произошла.

Признаки приближающегося сердечного приступа могут различаться в зависимости от пола. У женщин чаще возникает одышка, в то время как у мужчин наблюдаются боль и жжение в груди. Также было замечено наличие судорог и значительного потоотделения.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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