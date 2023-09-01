ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63 процента за 28 дней

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно последней еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения, с 24 июля по 20 августа 2023 года в мире было зафиксировано примерно 1,5 миллиона новых случаев COVID-19.

Фото: CC BY 2.0

По сообщению ВОЗ, процент увеличения заболеваемости в мире резко увеличился на 63 процента.

"Зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 тысяч смертей, что на 63 процента больше и на 48 процентов меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", — сообщили в организации.

Однако, как уточнили в ВОЗ паниковать рано, подобная статистика не чётко отражает эпидемиологическую ситуацию в конкретных странах.

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