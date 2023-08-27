Гранаты — отличное средство против интоксикации. Они также способствуют улучшению качества крови и кровообращения. Гранат содержит огромное количество полезных веществ, включая косточки и кожуру. Цитрусовые ускоряют обмен веществ и активизируют метаболизм. Они также богаты витамином C, который играет важную роль в защите клеток иммунной системы, пишет Секрет Фирмы.
Имбирь поддерживает иммунитет и помогает бороться с токсинами. Кроме того, он может помочь снизить стремление к курению. Тем не менее, следует быть осторожным при употреблении имбиря, особенно при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом.
Киви способствует улучшению пищеварения и помогает бороться с депрессией. У курильщиков депрессия встречается чаще, чем у некурящих, по словам диетолога Марии Капраловой.
Брокколи регулирует обмен веществ и выведение шлаков из организма. К слову, август является месяцем урожая этой капусты, и врачи рекомендуют включать сезонные продукты в рацион.
Свежая зелень способствует общему очищению организма.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии.