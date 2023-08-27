Диетолог Капралова рассказала, какие продукты обязательны в рационе курильщикоа

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гранаты — отличное средство против интоксикации. Они также способствуют улучшению качества крови и кровообращения. Гранат содержит огромное количество полезных веществ, включая косточки и кожуру. Цитрусовые ускоряют обмен веществ и активизируют метаболизм. Они также богаты витамином C, который играет важную роль в защите клеток иммунной системы, пишет Секрет Фирмы.

Фото: openverse

Имбирь поддерживает иммунитет и помогает бороться с токсинами. Кроме того, он может помочь снизить стремление к курению. Тем не менее, следует быть осторожным при употреблении имбиря, особенно при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом.

Киви способствует улучшению пищеварения и помогает бороться с депрессией. У курильщиков депрессия встречается чаще, чем у некурящих, по словам диетолога Марии Капраловой.

Брокколи регулирует обмен веществ и выведение шлаков из организма. К слову, август является месяцем урожая этой капусты, и врачи рекомендуют включать сезонные продукты в рацион.

Свежая зелень способствует общему очищению организма.

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