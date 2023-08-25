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Диетолог Разаренова: "Как есть чипсы и не толстеть"

Здоровье

Каждому человеку время от времени хочется съесть несколько пачек хрустящих и ароматных чипсов. Тем не менее, из-за ряда важных причин употребление этого продукта может стать настоящей угрозой для здоровья. Как наслаждаться чипсами, не беспокоясь о фигуре и благополучии организма? Эксперт в области диетологии, гастроэнтерологии и терапии, Александра Разаренова, поделилась своим мнением "Радио 1".

Диетолог Разаренова: "Как есть чипсы и не толстеть"
Фото: Wikipedia

Александра Разаренова подчеркнула:

"Чипсы, действительно, несут незначительную пользу, поскольку их обычно готовят с использованием большого количества жиров и подвергают высокой термической обработке".

Следует помнить, что в чипсах содержатся окисленные жиры, ароматизаторы и усилители вкуса.

"В итоге все это делает чипсы калорийными и пустыми, совершенно не способными удовлетворить наш организм с точки зрения витаминов, минералов и других полезных питательных веществ. Они не могут считаться полноценным элементом рациона", — подчеркнула диетолог.

Более того, чрезмерное потребление чипсов может вызвать серьезные заболевания, такие как расстройства пищевого поведения, повышенный уровень холестерина, лишний вес, а также увеличение риска развития метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа.

"Все эти приманки, вроде усилителей вкуса и ароматизаторов, создают зависимость, и человек начинает испытывать потребность в таких интенсивно вкусных продуктах", — напомнила терапевт.

Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, можно есть чипсы и не опасаться за здоровье.

"Если хочется почувствовать вкус закуски, то лучше выбирать варианты, где используются натуральные ингредиенты: картофель, соль, натуральные приправы и растительные масла. Такие чипсы присутствуют на прилавках, хотя и стоят дороже, чем те, что содержат усилители вкуса и ароматизаторы", — пояснила Александра Разаренова.

Кроме того, приготовление классических картофельных чипсов в домашних условиях — не такая уж и сложная задача.

"Существуют вариации чипсов с повышенной пищевой ценностью, когда сначала готовят картофельное пюре, затем раскладывают его между листами пергамента, разминают, чтобы получить тонкие чипсы, и запекают в духовке. Такой вариант может быть допустим в рационе, но всё же не стоит делать это слишком часто", — подчеркнула диетолог.

Умеренное потребление чипсов в объеме около 30-40 граммов возможно без опасений для здоровья, но, как подчеркивает Разаренова, злоупотребление этим продуктом не стоит допускать.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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