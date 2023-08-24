Врач-онколог назвал признаки трансформации родинки в злокачественное образование

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Александр Братик в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие внешние изменения родимого пятна должны насторожить.

Фото: Pravda.Ru Елена Былкина

Медик рассказал, как отличить родинку от злокачественного образования на коже.

"Родимое пятно пациенты обычно сами у себя помнят с самого детства. Оно может в течение жизни увеличиваться в размерах, но цвет, оттенок, характер и граница родимого пятна, отделяющая родинку от нормально кожи, как правило, гладкая и округлая, овальная или круглая. Это принципиальное отличие родимого пятна от опасных новообразований меланомоподобных", — объяснил онколог.

Братик подчеркнул, что самые опасные опухоли — это меланомы. Их сможет распознать онколог-дерматолог. Для установления диагноза понадобится дерматоскопия (соскоб с поверхности).

"Клетки смотрят цитологи. И на основании их выводов принимается решение о радикальном удалении таких опухолей", — рассказал врач.

Медик отметил, что родинка может преобразоваться в злокачественное образование под влиянием агрессивных факторов внешней среды.

"Попали кислоты, какие-то физические факторы воздействовали, облучение или что-то еще. Но обычно это происходит в более старшем возрасте. И она меняет свой характер: поменяется поверхность родимого пятна, появляется блеск, неравномерность, изрезанность контура и пигмент не одного цвета", — перечислил признаки опасной трасформации родимых пятен.

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