Врач-онколог Максим Грищенко рассказал как выявить рак на ранних стадиях

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак — коварное заболевание, способное долго развиваться скрыто в организме, не оставляя откровенных следов. Тем не менее, существует ряд ранних признаков, которые должны насторожить людей. Ведущий специалист Томского онкологического диспансера, доктор Максим Грищенко, поделился с журналистами информацией о ранних симптомах рака. Об этом сообщает Аргументы и факты – Томск.

Фото: Fotodom. ru

"Скользкая характеристика онкологических заболеваний объясняется их способностью скрываться в начальных стадиях и подражать хроническим воспалительным процессам", — подчеркнул доктор.

Среди ранних признаков рака онколог выделяет ощущение изжоги, которое может сохраняться, несмотря на применение лекарств. Изменения в работе кишечника, такие как частая диарея или запор, также могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли. Если у человека длительное время наблюдается кашель или хриплость голоса, не связанные с простудой, и продолжаются более трех недель, это является поводом обратиться к врачу для выяснения причины этих симптомов.

Также доктор обращает внимание на следующие признаки: анемию, плотные участки в молочных железах, незаживающие язвы на коже или слизистой оболочке рта, нарушения мочеиспускания, стремительную потерю веса, лихорадку и чрезмерное ночное потоотделение.

Если у вас произошли изменения в родинке (асимметрия, неровные края, неоднородная окраска, изменение внешнего вида), это также является основанием для обращения к врачу.

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