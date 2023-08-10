Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Ростовской области суд арестовал собиравшегося на СВО главу района
Генерал Круглов: ВС РФ будет сложно освободить Купянск из-за тотальной мобилизации на Украине
Вирусолог Волчков спрогнозировал волну коронавируса "Эрис" осенью
ВЦИОМ сообщил: более 80% жителей юга Тюменской области чувствуют себя счастливыми
Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска
В СК назвали отравление предварительной причиной смерти школьницы в Каменске-Уральском
Политолог Блохин: действия России угрожают разрывом отношений киевского режима с Западом
Психолог Вероника Степанова считает корыстным брак Богомолова и Собчак
Стая косаток напала на яхту и оторвала руль у берегов Португалии

Врач-онколог Максим Грищенко рассказал как выявить рак на ранних стадиях

1:40
Здоровье

Рак — коварное заболевание, способное долго развиваться скрыто в организме, не оставляя откровенных следов. Тем не менее, существует ряд ранних признаков, которые должны насторожить людей. Ведущий специалист Томского онкологического диспансера, доктор Максим Грищенко, поделился с журналистами информацией о ранних симптомах рака. Об этом сообщает Аргументы и факты – Томск.

Врач-онколог Максим Грищенко рассказал как выявить рак на ранних стадиях
Фото: Fotodom. ru

"Скользкая характеристика онкологических заболеваний объясняется их способностью скрываться в начальных стадиях и подражать хроническим воспалительным процессам", — подчеркнул доктор.

Среди ранних признаков рака онколог выделяет ощущение изжоги, которое может сохраняться, несмотря на применение лекарств. Изменения в работе кишечника, такие как частая диарея или запор, также могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли. Если у человека длительное время наблюдается кашель или хриплость голоса, не связанные с простудой, и продолжаются более трех недель, это является поводом обратиться к врачу для выяснения причины этих симптомов.

Также доктор обращает внимание на следующие признаки: анемию, плотные участки в молочных железах, незаживающие язвы на коже или слизистой оболочке рта, нарушения мочеиспускания, стремительную потерю веса, лихорадку и чрезмерное ночное потоотделение.

Если у вас произошли изменения в родинке (асимметрия, неровные края, неоднородная окраска, изменение внешнего вида), это также является основанием для обращения к врачу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Последние материалы
Психолог Вероника Степанова считает корыстным брак Богомолова и Собчак
Стая косаток напала на яхту и оторвала руль у берегов Португалии
В Омске синоптики зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода
Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают своим солдатам сдаваться в плен
В Уссурийске обнаружили африканскую чуму свиней
Представитель ЕС Петер Стано: страны G20 призывали надавить на Россию по зерновой сделке
Эксперты считают, что нацисты хотели сделать из сталинградцев рабов
Как выбрать качественное мороженое: советы эксперта
Актриса Вера Васильева оставила в наследство поклоннице квартиру в Москве
Здоровье Саакашвили продолжает ухудшаться, сообщили защитники прав человека в Грузии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников