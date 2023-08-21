Marie Claire: Стоматологи назвали 5 главных ошибок при чистке зубов

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый индивидуум осведомлен о том, что необходимо проводить гигиеническую процедуру чистки зубов дважды в течение дня.

Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

Но даже при том, что зубная щетка является непреложным союзником, это само по себе не обеспечивает благосостояние полости рта. Весь вопрос в тех ошибках, которые могут совершать многие из нас. Об этих недоразумениях уведомляет глянцевый журнал Marie Claire.

Адекватное время на чистку . Необходимо уделять этой операции не менее двух минут, но лучше уж больше.

. Необходимо уделять этой операции не менее двух минут, но лучше уж больше. Пренебрежение обработкой языка . На поверхности языка также могут накапливаться микроорганизмы. Поэтому не лишним будет вспомнить о его очистке, используя либо зубную щетку, либо специализированный скребок.

. На поверхности языка также могут накапливаться микроорганизмы. Поэтому не лишним будет вспомнить о его очистке, используя либо зубную щетку, либо специализированный скребок. Избыточное давление во время чистки . Немало людей считают, что наилучший результат достигается при интенсивном нажиме на щетку, однако такой подход может повредить десну. А это сопряжено с неприятными последствиями.

. Немало людей считают, что наилучший результат достигается при интенсивном нажиме на щетку, однако такой подход может повредить десну. А это сопряжено с неприятными последствиями. Неэффективное применение техники . Важно чередовать методику чистки с периодичностью. В противном случае существует вероятность оставить "слепые" зоны, где позднее может возникнуть кариес.

. Важно чередовать методику чистки с периодичностью. В противном случае существует вероятность оставить "слепые" зоны, где позднее может возникнуть кариес. Редкая замена зубной щетки. Следует приобретать новую щетку каждые 3-4 месяца. В противном случае микроорганизмы могут накапливаться в ворсинках. Кроме того, в результате длительного использования щетка может потерять свою форму.

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