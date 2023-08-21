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Marie Claire: Стоматологи назвали 5 главных ошибок при чистке зубов

1:35
Здоровье

Каждый индивидуум осведомлен о том, что необходимо проводить гигиеническую процедуру чистки зубов дважды в течение дня.

Marie Claire: Стоматологи назвали 5 главных ошибок при чистке зубов
Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

Но даже при том, что зубная щетка является непреложным союзником, это само по себе не обеспечивает благосостояние полости рта. Весь вопрос в тех ошибках, которые могут совершать многие из нас. Об этих недоразумениях уведомляет глянцевый журнал Marie Claire.

  • Адекватное время на чистку. Необходимо уделять этой операции не менее двух минут, но лучше уж больше.
  • Пренебрежение обработкой языка. На поверхности языка также могут накапливаться микроорганизмы. Поэтому не лишним будет вспомнить о его очистке, используя либо зубную щетку, либо специализированный скребок.
  • Избыточное давление во время чистки. Немало людей считают, что наилучший результат достигается при интенсивном нажиме на щетку, однако такой подход может повредить десну. А это сопряжено с неприятными последствиями.
  • Неэффективное применение техники. Важно чередовать методику чистки с периодичностью. В противном случае существует вероятность оставить "слепые" зоны, где позднее может возникнуть кариес.
  • Редкая замена зубной щетки. Следует приобретать новую щетку каждые 3-4 месяца. В противном случае микроорганизмы могут накапливаться в ворсинках. Кроме того, в результате длительного использования щетка может потерять свою форму.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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