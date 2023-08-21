Marie Claire: Стоматологи назвали 5 главных ошибок при чистке зубов

Каждый индивидуум осведомлен о том, что необходимо проводить гигиеническую процедуру чистки зубов дважды в течение дня.
Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental
Но даже при том, что зубная щетка является непреложным союзником, это само по себе не обеспечивает благосостояние полости рта. Весь вопрос в тех ошибках, которые могут совершать многие из нас. Об этих недоразумениях уведомляет глянцевый журнал Marie Claire.
Адекватное время на чистку. Необходимо уделять этой операции не менее двух минут, но лучше уж больше.
Пренебрежение обработкой языка. На поверхности языка также могут накапливаться микроорганизмы. Поэтому не лишним будет вспомнить о его очистке, используя либо зубную щетку, либо специализированный скребок.
Избыточное давление во время чистки. Немало людей считают, что наилучший результат достигается при интенсивном нажиме на щетку, однако такой подход может повредить десну. А это сопряжено с неприятными последствиями.
Неэффективное применение техники. Важно чередовать методику чистки с периодичностью. В противном случае существует вероятность оставить "слепые" зоны, где позднее может возникнуть кариес.
Редкая замена зубной щетки. Следует приобретать новую щетку каждые 3-4 месяца. В противном случае микроорганизмы могут накапливаться в ворсинках. Кроме того, в результате длительного использования щетка может потерять свою форму.
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