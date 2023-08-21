Смерть — это естественный процесс, который в конечном итоге переживает каждый из нас.
Британские медики давно занимаются изучением этого загадочного явления, выделяя пять ключевых стадий умирания, каждая из которых имеет свои особенности и основана на наблюдениях и опыте.
Первая стадия смерти — это резкое изменение состояния. В одно мгновение исчезают все боли и страхи, а на их место приходит гармония и покой. Эксперты подтверждают, что многие люди ощущают радость и умиротворение на этой стадии. Они говорят, что это переход в новое измерение, где нет места для тревоги и боли.
Вторая стадия — это внетелесный опыт, когда душа, казалось бы, покидает физическое тело. Люди описывают ощущение, будто они воспаряют над своими телами и наблюдают за собой со стороны. Это свидетельство того, что смерть — это не просто прекращение жизни, а начало нового путешествия.
На третьей стадии многие испытывают глубокое чувство комфорта и умиротворения. Это состояние связано с освобождением от физических ограничений и страхов. Некоторые свидетельства описывают ужасные звуки и образы, но они скорее являются отражением внутренних переживаний, а не страшной реальности.
Четвёртая стадия смерти — это момент, когда многие пациенты замечают свет, который начинает медленно проникать в темноту. Этот свет ассоциируется с надеждой и переходом в новое состояние бытия. Эксперты считают, что это символическое явление, которое помогает человеку перейти в следующий этап.
На последней стадии умирания многие свидетельствуют о встрече с прекрасным окружением, наполненным яркими цветами и гармонией. Некоторые описывают музыку, насыщенную эмоциями, и ощущение безусловной любви. Это свидетельствует о том, что смерть — это не конец, а лишь переход в новое состояние сознания.
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