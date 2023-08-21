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Терапевт Тихомирова рассказала, как черный кофе помогает сжигать жиры

2:29
Здоровье

Черный кофе — это не просто напиток, это мощный инструмент в борьбе за стройную фигуру. Он стимулирует мозг и тело, подавляет аппетит и способствует процессу сжигания жиров.

Терапевт Тихомирова рассказала, как черный кофе помогает сжигать жиры
Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако помните, что его эффективность зависит от правильного употребления: выбирайте черный кофе без добавок, и вы сможете насладиться всеми его пользами в борьбе с лишним весом.

Не забывайте о научных исследованиях, подтверждающих положительное влияние кофе на процесс управления весом.

Раскрываем мифы

Много лет нас пугали мифы о том, что утренняя чашка кофе может замедлить процесс похудения. Но давайте раз и навсегда развеем этот миф. Врач-терапевт Елена Тихомирова подтверждает: кофе — наш верный союзник в борьбе с лишним весом.

Кофе и эффективное похудение

Не так давно ученые сделали удивительное открытие — существует оптимальное время для употребления кофе, чтобы максимизировать процесс сжигания жиров. Детали этого исследования представлены ниже.

Стимуляция мозга и тела

Согласно данным, предоставленным экспертом и публикацией на "Рамблере", черный кофе — это не просто напиток, он — источник бодрости для вашего мозга и активности ваших мышц. Это также природное средство для подавления чувства голода.

Важно отметить, что исключительно черный кофе без добавок, таких как сливки, молоко или сахар, способствует более эффективному снижению веса. Все эти дополнения могут увеличить калорийность напитка и нейтрализовать его положительное воздействие.

Кофеин и процесс похудения

Почему же черный кофе так эффективен в борьбе с лишними килограммами? Ответ кроется в его составе, а именно в кофеине.

Кофеин стимулирует симпатическую нервную систему, которая играет важную роль в подавлении аппетита, усилении чувства насыщения и активации процесса распада жировых клеток. Эти жиры затем используются организмом в качестве источника энергии.

Научные доказательства

Ряд исследований, проведенных на больших группах людей, свидетельствует о связи между уровнем потребления кофеина и темпами набора веса в долгосрочной перспективе. По данным этих исследований, более высокое потребление кофеина ассоциируется с меньшим приростом веса.

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Можно ли пить кофе при похудении? Что будет, если пить много кофе? ☕️
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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