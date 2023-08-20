Поход в туалет и контроль над обманом: Исследование ученых Израиля

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования, проведенные профессором Гидеоном Янивом и группой ученых из Тель-Хайского колледжа в Израиле, показали, что запрет на удовлетворение элементарных физиологических потребностей, включая поход в туалет, может играть важную роль в поддержании честности и предотвращении обмана.

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Связь между физиологическими потребностями и обманом

Исследование было проведено на выборке из 200 мужчин и женщин, которые как входили, так и выходили из общественных туалетов. Участникам задавались вопросы о степени их потребности посетить туалет, а затем они проходили специальный тест на уровень лжи и обмана.

Те, кто решил удовлетворить свои физиологические потребности, включая поход в туалет, показали на 12 процентов меньше склонности к обману. Это свидетельствует о том, что самоконтроль, необходимый для удержания мочевого пузыря, также способствует уменьшению стремления к лжи.

Запрет на посещение туалета и предотвращение обмана

Это открытие предполагает, что запрет на посещение туалета во время, например, экзаменов, может служить эффективным способом предотвращения обмана. Согласно ученым, ожидание удовлетворения физиологических потребностей перед завершением сделки может быть полезным приемом в бизнесе.

Профессор Янив подчеркивает, что самоконтроль, необходимый для удержания мочевого пузыря, способствует не только физиологическому благополучию, но и психологической честности. Это означает, что люди, способные сдержать свои физиологические побуждения, также легче сдерживаются от обмана.

Поддержка действующей практики

Многие университеты запрещают студентам посещать туалет во время письменных экзаменов, опасаясь возможности обмана или получения помощи со стороны. Результаты исследования подтверждают данную практику и поддерживают ее важность в обеспечении честности экзаменационного процесса.

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